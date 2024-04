Nie żyje Damian Soból. Przemyślanin zginął w Strefie Gazy podczas ostrzału konwój World Central Kitchen [ZDJĘCIA]

Nie był to pierwszy zagraniczny wyjazd pomocowy Damiana Sobola.

- Damiana znałem długo. Dobry chłopak (...). Od początku wojny na Ukrainie zaangażowany w pomoc humanitarną. Pracował w World Central Kitchen - był koordynatorem. Dwa tygodnie temu, kiedy obchodziłem 36. urodziny dokładnie o 7.49 zadzwonił do mnie z życzeniami. Rozmawialiśmy długo. Trzy razy przerwało nam połączenie. Mówił, że jest w Strefie Gazy, że jest bardzo ciężko, a ogrom tragedii jest nie do opisania. Wczoraj odszedł. Zginął w konwoju z pomocą humanitarną. Vanitas vanitatum et omnia vanitas - napisał na Facebooku Maciej Wolański, naczelnik Wydz. Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Przemyślu.