Niebezpieczne substancje mogły trafić na pola na Podkarpaciu. Ich przemyt udaremniono w Korczowej [ZDJĘCIA]

Kolejna próba przewozu nielegalnych substancji, dotyczyła ponad 21 kg zużytych katalizatorów samochodowych. Do własności ujawnionej kontrabandy przyznał się Ukrainiec, kierujący zatrzymanym pojazdem. Towar zajęto do wszczętej sprawy karnej skarbowej i zabezpieczono 700 złotych na poczet grożącej mu kary grzywny.

- Przewóz środków ochrony roślin przez granicę wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska. Substancje niewiadomego pochodzenia mogą być bardzo niebezpieczne, z uwagi na nieznany skład oraz działanie. Stosowanie takich środków to ryzyko obniżonej skuteczności zabiegu, gorszej jakości plonu, zniszczenia plantacji, a także skażenia środowiska