Niedziela ostatnim dniem wystawy „Andy Warhol – przed i po” w Rzeszowie

Wystawę obejrzało ok. 7 tysięcy osób. Na ostatnie oprowadzanie w niedzielę (godz. 13 i 15) zapraszają Dorota Rucka-Marmaj i Michał Rut.

Na ekspozycji prezentowanych jest ok. 115 artefaktów. Są to głównie dzieła Andy Warhola z różnych okresów twórczości, ale również pamiątki rodzinne.

Grafika MO w Rzeszowie

Zakończenie wystawy uświetni koncert zespołu Tołhaje (piątek, godz. 19, wirydarz muzealny). W 2018 roku zespół wydał płytę „Mama Warhola”, która powstała na podstawie rusińskich pieśni ludowych zaśpiewanych przez mamę Andy’ego Warhola, Julię. Przywołała ona z pamięci muzykę swej młodości i nagrała winylową płytę z tradycyjnymi utworami, którą wysłała do swojej siostry mieszkającej we wsi Mikova (Słowacja). Te pieśni stały się osnową płyty Tołhajów łączącego karpackie melodie z nowoczesnym brzmieniem Tołhaje powstały w 2000 r. z inicjatywy dwóch muzyków Damiana Kurasza i Janusza Demkowicza. Po krótkim czasie dołączyli do nich inni muzycy, pochodzący z terenów Podkarpacia: Marysia Jurczyszyn, Tomasz Duda, Jakub Mietła, Robert Krok, Łukasz Moskal i Piotr Rychlec.

Zespół czerpie inspiracje m.in. z tradycji Bojków i Łemków – grup etnicznych zamieszkujących Bieszczady przed 1947 r. Ludowe elementy dopełniają reminiscencje jazzu, muzyki orientalnej i elektroakustycznej.