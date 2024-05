Nielegalnie produkowali w Rzeszowie silnie uzależniający klefedron. Sześć osób zostało oskarżonych przez prokuraturę

W trakcie przeszukań funkcjonariusze ujawnili substancje psychotropowe, półprodukty, instrukcje, sprzęt to wytworzenia klefedronu. Substancje chemiczne były dostarczane bezpośrednio do miejsca produkcji lub były przechowywane w specjalnie wynajętych magazynach i kontenerach.

- Trzech oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło obszerne wyjaśnienia dotyczące przedmiotu prowadzonego postępowania. Pozostali oskarżeni nie przyznali się do popełniania zarzucanych przestępstw i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień - dodają śledczy.