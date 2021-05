Niesamowity mapping na elewacji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego [ZDJĘCIA]

Osiedle nie dla rodzin z dziećmi powstaje na Śląsku. Mieszkania o powierzchni 55 mkw. projektuje Ekotektura

Osiedle nie dla dzieci ma powstać na Śląsku. Będą tu mieszkania na wynajem dla par i singli, ale nie dla rodzin z potomkami. Czy to legalne? Do tej pory właściciele zaznaczali w rozmowie albo w ogłoszeniu, kto nie jest mile widziany (bez dzieci i zwierząt - znacie to?), teraz mowa o całym osiedlu dla konkretnej grupy. Na ogół deweloper reklamuje się, że buduje osiedle dla rodzin z dziećmi, a bez dzieci są co najwyżej niektóre hotele. Dyskutujcie, czy tak powinno być czy nie. I zobaczcie wizualizacje osiedla tylko dla dorosłych.