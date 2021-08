Niespodzianka, Resovia pokonana przez beniaminka. Pierwsza porażka „pasiaków”

Przed meczem wyżej stały akcje rzeszowian, którzy zaczęli sezon od remisu i wygranej. Częstochowianie z kolei po dwóch meczach zamykała ligową tabelę.

To goście byli więcej w posiadaniu piłki i próbowali konstruować akcje. Resovia tylko czekała na błędy przeciwnika i nie kwapiła się do ataków. Choć to Skra była w ofensywie, to niewiele z tego wynikało, gdyż nie udawało jej się zagrozić rzeszowskiej bramce.