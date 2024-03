Nietrzeźwi kierowcy na drogach Podkarpacia. Niechlubni rekordziści mieli ponad 4 promile

Stan nietrzeźwości jest wtedy, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Z kolei stan po użyciu alkoholu to zawartość alkoholu we krwi wynosząca od 0,2 do 0,5 promila.

- Za kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu na konto kierujących wpływa 15 punktów karnych - informuje kom. Piotr Wojtunik.

Aktualne przepisy nie przewidują konfiskaty pojazdu nietrzeźwym kierującym.