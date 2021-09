Nowe ambulanse dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego [ZDJĘCIA]

- Ambulanse, które dzisiaj zostaną formalnie przekazane i poświęcone zostały zakupione w ramach dwóch projektów. Dwa pojazdy z kompletnym wyposażeniem zakupiono z projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowairusa SARS-CoV-2”. Wartość tego projektu to 1milion 940 tysięcy złotych – powiedziała mgr Beata Pieszczoch, dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

- W ramach kolejnego projektu pod nazwą „Wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego w walce z Covid-19” oraz ze środków programu finansowego „Infrastruktura i środowisko 2014-2020” zostały zakupione dwa kolejne ambulanse oraz środki ochrony osobistej i preparaty do dezynfekcji. Wartość tego zakupu to 1 milion 40 tysięcy złotych. Nowe samochody marki Mercedes Sprinter to najwyższej klasy pojazdy z automatyczną skrzynią biegów – dodała dyrektor.

Po oficjalnym przekazaniu pojazdów, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki wręczyła odznaczenia zsłużonym ratownikom.

Od chwili powstania BPR, w jego taborze wymieniono na nowe 13 ambulansów. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe obecnie zabezpiecza 4 powiaty: sanocki, leski, bieszczadzki i brzozowski. Na terenie tych powiatów funkcjonuje 17 zespołów ratownictwa medycznego.