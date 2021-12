Obywatel Jemenu oskarżony o handel ludźmi. Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia

- Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ze względu na właściwość miejsca, w którym ujawniono pierwsze przestępstwo. Zgodnie z art.32. §1. pkt. 1). Kodeksu Postępowania Karnego jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu to przestępstwo ujawniono. W przypadku oskarżonego była to Stalowa Wola - tłumaczy sędzia Marek Nowak, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.