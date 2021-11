Opinie po meczu Wisła Sandomierz - Korona Rzeszów. Niedosyt po obu stronach

OPINIE TRENERÓW

Konrad Bober

W przeciągu całego meczu byliśmy lepszym zespołem, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji stuprocentowych, które powinny zakończyć się bramką. Tak się nie stało. W drugiej połowie chyba kompletnie zdominowaliśmy przeciwnika, który uciekał się tylko do kontr i szybkich ataków. Musieliśmy się jakoś przed tym bronić, ale powtórzę, że to myśmy byli stroną dominującą.

W tej rundzie dużo się u nas działo, mieliśmy choroby kontuzje, były mecze, które musieliśmy rozgrywać w trzynasto-, albo czternastoosobowym składzie i był to problem dla nas. Dlatego te wyniki pod koniec nie były do końca takie, jakie byśmy oczekiwali i życzyliśmy sobie. Był też okoliczności takie megakontrowersyne, jeżeli chodzi o mecze ze Stalą Stalowa Wola czy Wisłoką Dębica, ale nie chcemy tego już roztrząsać. Teraz musimy się przygotować do rundy wiosennej, bo na pewno będzie trudniejsza.