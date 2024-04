OPTeam Resovia zaprasza do hali. Miasto Szkła Krosno musi wygrać raz i drugi

Ekipa z Krosna została mistrzem rundy zasadniczej PEKAO SA 1 Ligi, ale tydzień temu zanotowała kompletny falstart w play offach - w hali przy Bursaki przegrała z GKS-em Tychy 63:72 i 68:81. Gra się do trzech zwycięstw, toteż sprawa jest prosta, a raczej bardzo trudna - Szklany Team, jeśli chce uratować sezon, musi dopaść Ślązaków w ich hali tak w sobotę, jak i w niedzielę.

Historia pierwszej ligi zna niejeden przypadek odwrócenia sytuacji po przegraniu pierwszych meczów. Wystarczy sięgnąć do dziejów naszej drużyny. Rok przed awansem do ekstraklasy w półfinale play off wygraliśmy dwa razy, i to wyraźnie, w Łańcucie. W Krośnie mieliśmy postawić kropkę nad i, a tymczasem Sokół wygrał serię trzy do dwóch.