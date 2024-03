Orlen 1 Liga Kobiet. Piłkarki Resovii zaczynają rundę wiosenną - trzeba bronić pozycji lidera

Resoviaczki to aktualne liderki - podopieczne trenera Łukasza Wojtali mają w tej chwili 5 punktów przewagi nad kolejną drużyną w tabeli, którą jest Polonia Środa Wielkopolska. Natomiast niedzielny rywal Resovii czyli częstochowska Skra zajmuje po rundzie jesiennej 5. miejsce z 7 punktami straty do lidera z Rzeszowa. Na inaugurację sezonu oba zespoły stoczyły bardzo wyrównany bój w Częstochowie, który zakończył się remisem 2:2. Jak się okazało był to jeden z trzech meczów, które Resovia zremisowała - pozostałe kończyły się zwycięstwami piłkarek z Rzeszowa.

Resoviaczki przystępują do rundy wiosennej w dobrych humorach nie tylko dlatego, że są na czele tabeli, ale również z powodu dobrych występów w Pucharze Polski. Niedawno podopieczne trenera Łukasza Wojtali pokonały Zorzę Pręgów i awansowały do ćwierćfinału, co jeszcze nigdy wcześniej im się nie udało. Presja wokół drużyny wydaje się trochę rosnąć, ale dziewczyny spokojnie podchodzą do tematu.