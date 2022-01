Ortopedzi ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej przeprowadzili nowatorską operację kolana [ZDJĘCIA]

Operowany przypadek był jednym z trudniejszych, ze względu na mnogość uszkodzeń tkanek miękkich.

- Pacjent podczas jednej operacji ma wykonywany pełny zakres rekonstrukcji, co znacznie skraca czas rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Osoba pracująca fizycznie już po około 9-12 miesiącach może wrócić do sprawności a sportowiec po minimum 12 miesiącach. Wcześniej na tak skomplikowane uszkodzenia potrzeba było dwóch oddzielnych operacji, co zacznie wydłużało cały cykl leczenia – mówi dr n. med. Arkadiusz Bielecki.