Orzeł Przeworsk pokonał Stal II Mielec. Pierwsze zwycięstwo przeworszczan [ZDJĘCIA]

Od pierwszych minut inicjatywa należała do gospodarzy, którzy w 23 minucie zdobyli gola, za sprawą Dawida Czyrnego. Napastnik Orła wykorzystał niezdecydowanie bloku defensywnego i w sytuacji sam na sam otworzył wynik meczu. W odpowiedzi Kamil Duszkiewicz sprawdził czujność Roberta Kurosza. Chwilę później było już 2:0. Jacek Flis chciał dośrodkować, ale trafił idealnie w długi róg bramki Mateusza Dudka.

Po zmianie stron mielczanie odważniej zaatakowali i Konrad Guca mocno postraszył bramkarza gospodarzy. Następne minuty to trzy okazję miejscowych. Strzelali: Jacek Flis, Marek Gwóźdź i Patryk Broda, ale bez efektu bramkowego. Do końca spotkania żadnej ze stron nie udało się już stworzyć sobie klarownej okazji bramkowej. Stal próbowała atakować, ale odbijała się od dobrze grającej defensywy Orła, gospodarze zaś zadowoleni z prowadzenia, mądrze przytrzymując piłkę, do wieźli zwycięstwo do końcowego gwizdka.