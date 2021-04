Oskarżeni o wykorzystywanie seksualne 11-latki z Malawy liczą na złagodzenie surowego wyroku przez sąd II instancji

Policjant sam lubił wymierzać „sprawiedliwość”. Choćby na śmierć

Od śmierci 30-letniego Marcina minęły prawie dwa tygodnie, ale nadal jest to najważniejszy temat w Piątku, miasteczku, które do tej pory było znane tylko z tego, że leży w samym środku Polski. W sprawie śmierci mężczyzny aresztowano tymczasowo dwoje policjantów. - Dopiero teraz czujemy się bezpieczniej, bo wiemy, że ten policjant jest w areszcie. To jakiś psychopata. Zawsze był wulgarny i agresywny. Tacy ludzie nie powinni służyć w policji - mówi jeden z mieszkańców Piątku.