Osłabiony Partyzant stracił kolejne punkty. Igloopol Dębica wygrał w Targowiskach 1:0

Absencje osłabiły siłę ofensywną miejscowych, co przekładało się na niewielką ilość sytuacji podbramkowych. W barwach Partyzanta zadebiutowało za to dwóch Anglików: Wiliam Oliver Morris (stoper) i Luke Coleman (środkowy pomocnik). Zostali zgłoszeni do rozgrywek w ostatnim dniu okienka transferowego i obaj wybiegli na murawę z ławki rezerwowych w potyczce z Igloopolem.