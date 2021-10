Ośmiu Somalijczyków nielegalnie przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski. Zostali zatrzymani w okolicach Kwaszenicy w Bieszczdach

W okolicach Kwaszeniny w powiecie bieszczadzkim operator kamery pojazdu obserwacyjnego Straży Granicznej zauważył grupę dziewięciu osób, która przemieszczała się od strony granicy z Ukrainą.

W miejsce zdarzenia wysłano patrole SG z pobliskich placówek. Po przeszukaniu pobliskiego terenu funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odnaleźli wszystkich dziewięciu cudzoziemców.

- Okazało się, że byli to mężczyźni w wieku od 16 do 37 lat. Ośmiu z nich to obywatele Somalii, a jeden z nich to Ukrainiec. Grupa prowadzona przez 20-letniego Ukraińca w sposób nielegalny, pieszo przedostała się do Polski przez zieloną granicę