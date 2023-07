Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla części Podkarpacia

Jak podaje WCZK, prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 milimetrów oraz porywy wiatru sięgające do 70 km/h, a miejscami spadnie mały grad.

Ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody

W związku z prognozowanymi wcześniej w regionie burzami z gradem Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w niedzielę kolejne ostrzeżenie, chodzi o gwałtowne wzrosty stanów wody na niektórych odcinkach rzek w regionie.

Ostrzeżenie dotyczy stanów wody w zlewniach: Wisłoki do ujścia Brzeźnicy, Sanu do ujścia Tyrawki, Wisłoka do ujścia Stobnicy wraz ze zlewnią Stobnicy i Strwiąża. Wydane zostało w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, występującymi lokalnie.