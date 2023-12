Oświadczenia majątkowe. Tyle zgromadzili posłowie z Podkarpacia [LISTA]

Trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych. Taka jest różnica pomiędzy podkarpackim posłem, który zgromadził największy majątek, a tym, który uzbierał najmniej. Pierwszy to Paweł Kowal z Platformy Obywatelskiej, drugi to Grzegorz Braun z Konfederacji.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Dotyczy ono majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Nie trzeba podawać majątku współmałżonka, jeżeli jest orzeczona rozdzielność majątkowa. Oświadczenie zawiera informacje o posiadanych oszczędnościach, papierach wartościowych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych. W oświadczeniu należy również podać źródła dochodów oraz ich wysokość. Ponadto mają być wymienione wszystkie składniki majątku o wartości powyżej 10 tys. złotych, w tym pojazdy. Oświadczenia posłów i senatorów są jawne, dostępne dla każdego na oficjalnych stronach internetowych Sejmu i Senatu.

Ogólnie "szału nie ma" i nikt z parlamentarzystów nie zostanie wpisany na listę stu najbogatszych Polaków. Daleko im do polityków-milionerów amerykańskich czy oligarchów ze wschodu Europy. Nie oznacza to, że ktokolwiek z 460-osobowego sejmowego grona klepie biedę. Pamiętajmy, że niedawno uposażenie posłów, senatorów, a także samorządowców zostało znacznie podwyższone.

Pieniądze, zwłaszcza osób publicznych, zawsze wzbudzają zainteresowanie. Dlaczego? - Jawność finansów „wybrańców narodu” jest bardzo ważna i oczywiście wzbudza zainteresowanie wyborców. Głównie dlatego, że jesteśmy zawistni, nie ufamy politykom i uważamy, że nie zasłużenie zarabiają za dużo pieniędzy. Chcielibyśmy też poznać majątki małżonków i członków ich rodzin. Kolejny krokiem powinna być jawność zeznań podatkowych wszystkich obywateli, tak jak jest to np. w Szwecji. U naszego północnego sąsiada, każdy może poznać zarobki innej osoby - twierdzi socjolog dr hab. Krzysztof Prendecki.

Polakom chyba jednak bliżej do modelu amerykańskiego niż skandynawskiego. Jesteśmy w stanie rozmawiać (nawet z kimś niedawno poznanym) niemal o wszystkim: pogodzie, polityce, rodzinie, a nawet swoim zdrowiu, ale ani słowa o pieniądzach. No chyba, że o cudzych.

Wśród 460 posłów z całej Polski najwięcej zgromadził 62-letni Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej z województwa zachodniopomorskiego. Jego majątek wynosi ok. 16,5 mln złotych. Wisienką na torcie jest dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych i wartości 2,5 mln złotych. Ma potężne oszczędności. Równowartość prawie 3,3 mln złotych w gotówce (zapewne ulokowanej na kontach). To złotówki, euro i dolary amerykańskie. Ponad 6 mln złotych w obligacjach skarbowych, wierzytelnościach i akcjach. W złotówkach i euro. Oprócz pokaźnego domu również kilka mieszkań.

Ma imponująca kolekcję samochodów. Mercedes EQC z 2020 r., land rover range rover z 2019 r., jeep grand cheroke z 2016 r., BMW 4 cabrio z 2014 r. oraz infiniti Q 50 z 2015 r. Lubi drogie zegarki. Wpisał czasomierze marek: IWC, Rolex, Rado i Hublot. Do oświadczenia dorzucił jeszcze obraz olejny - antyk. Ma też zobowiązania finansowe. Posiada kredyt inwestycyjny w wysokości ok. 431,1 tys. euro oraz kredyt mieszkaniowy w kwocie ok. 107 tys. zł. Do tego dochodzą zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, gminy Rewal, Starostwa Powiatowego Gryfice i Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski na łącznie ok. 1,38 mln zł. Poseł Łącki jest udziałowcem w kilku spółkach. Na czym się dorobił? Przez 20 lat, pomiędzy 1982 i 2002 rokiem prowadził działalność gospodarczą w Rewalu. To nadbałtycka miejscowość turystyczna w zachodniopomorskim, jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Swój majątek samorząd Rewala zawdzięcza rozwiniętej turystyce. A. Łącki pod koniec XX wieku został radnym gminnym, później również powiatowym i wojewódzkim. W 2019 pierwszy raz został wybrany posłem, obecnie rozpoczął swoją drugą kadencję.

Pierwszoplanowi politycy mają mniej.

Premier Mateusz Morawiecki (PiS) ma 88 tys. złotych oszczędności oraz obligacje skarbowe o wartości prawie 4,5 mln złotych. Jest też właścicielem domu o powierzchni około 150 m kw. o wartości 1,9 mln zł, mieszkania o powierzchni 72,4 m kw. o wartości 1,1 mln złotych, domu o powierzchni 100 m kw. o wartego ok. 3,5 mln zł, a także połowy segmentu szeregowego, którego przybliżona wartość to około 600 tys. zł. do tego dochodzi działka rolna o wartości ok. 200 tys. złotych. Do oświadczenia szef rządu wpisał meble i zabudowę o wartości ponad 350 tys. złotych, sprzęt techniczny warty około 30 tys. złotych. Swojej siostrze pożyczył ok. 300 tys. złotych, które należy dopisać do jego majątku. Lider opozycji Donald Tusk (PO) ma 112 tys. złotych oraz 285 tys. euro oszczędności. Trzy polisy na życie o łącznej wartości 440 tys. złotych. Tusk wpisał do oświadczenia zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Nie posiada nieruchomości.

Jak na tym tle wypadają podkarpaccy posłowie? Zdecydowanie słabiej

Największy majątek zgromadził Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Łącznie jego majątek jest wart ok. 3,67 mln złotych. Na to składa się ok. 419 tys. złotych oszczędności, zgromadzonych w gotówce w różnych walutach, ale również w polisach. Ma ponad 175-metrowe mieszkanie warte 2 mln złotych, malutkie mieszkano o powierzchni 18,45 metrów kwadratowych i wartości 360 tys. złotych i oszacowane na ok. 900 tys. złotych gospodarstwo rolne. Ma też prawie 1,5 mln złotych kredytów.

Druga na liście jest sejmowa debiutantka, Elżbieta Burkiewicz, posłanka Polski 2050. Jej łączny majątek wynosi ok. 2,43 mln złotych. Składają się na niego oszczędności w wysokości nieco ponad 78 tys. złotych, 156-metrowy dom wart ok. 1,2 mln złotych i 66-metrowe mieszkanie warte ok. 950 tys. złotych. Do tego 15-arowa działka leśna za 210 tys. złotych. Ma też ok. 265 tys. złotych zobowiązań. Posłanka od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą.

Zdecydowanie najmniej spośród podkarpackich parlamentarzystów ma Grzegorz Braun, poseł Konfederacji. W swoim oświadczeniu majątkowym wpisał oszczędności 785 złotych i 383 dolary USA, czyli łącznie, w przeliczeniu na złotówki nieco ponad 2300 złotych. W oświadczeniu wykazał również, że posiada książki, ale nie wpisał ich wartości. Skoro jednak o nich wspomniał, to muszą być warte więcej niż 10 tys. złotych.

Poseł Braun, jedyny w Sejmie, jako źródło dochodu wpisał tantiemy z konta wideo w serwisie You Tube. Nie wiadomo, ile wynosi youtubowa prowizja posła Brauna, ale łącznie z tytułu praw autorskich, umów, tantiem oraz reklam na You Tube (emitowanych przy jego filmach) w ciągu roku uzyskał 74,5 tys. złotych. Obecni podkarpaccy posłowie nie są zbyt oryginalni, jeśli chodzi o składniki ich majątku. Próżno u nich szukać np. wirtualnej waluty bitcoin, jak u Sławomira Mentzena, posła Konfederacji. Ten ma 33 bitcoiny o wartości 4,8 mln złotych. A co wpisują podkarpaccy parlamentarzyści? Oszczędności w gotówce lub lokatach w banku, polisy, domy, mieszkania, działki. Prawie każdy dodał też samochód lub samochody, niektórzy sprzęt rolniczy, ale nie braliśmy tych rzeczy przy podsumowaniu. Paweł Kowal (PO), jako składnik majątku o wartości powyżej 10 tys. złotych wpisał cztery obrazy. Zbigniew Ziobro (Suwerenna Polska) broń o wartości ok. 23 tys. złotych. Marek Kuchciński (PiS), jak co roku wpisał: książki, wydawnictwa, albumy, obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki. Oświadczenia majątkowe. Tyle zgromadzili posłowie z Podkarpacia: