Osy ulokowały sobie gniazdo na placu zabaw przedszkola w Przeworsku. Wezwano strażaków [ZDJĘCIA]

Olszynki Park - nowe osiedle rośnie jak na drożdżach. Przyjrzeliśmy się z bliska

Olszynki Park w Rzeszowie to inwestycja, która budzi bardzo wiele emocji wśród mieszkańców stolicy Podkarpacia. APK Development, czyli inwestor, ma wybudować tam ponad 130 metrowy wieżowiec! Będzie to najwyższy (póki co) budynek w całym Rzeszowie. Ma tam powstać również piętrowy ...