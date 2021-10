Otwarto salę koncertową przy Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim [ZDJĘCIA]

Otwarcie nowej auli uświetniły występy uczniów i przyjaciół szkoły, którzy wykonali utwory i aranżacje znanych utworów muzyki klasycznej. Ze swoim repertuarem zaprezentował się również zespół wokalny, który wykonał utwór kompozytora Boba Chilcotta „Nidaros Jazz Mass”.

Był czas i na podziękowania, i na wysłuchanie muzycznych występów, ale przede wszystkim na zobaczenie tego zakątka - dumy szkoły. Sala koncertowa z doskonałą akustyką pomieści łącznie ok. 80 widzów i ma służyć przede wszystkim uczniom. Dzięki niej mogą już od początku muzycznej edukacji przyzwyczajać się do grania na dużej scenie. Ponadto dzieci mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Rozbudowa szkoły muzycznej kosztowała 2,4 mln zł, z czego około 860 tysięcy złotych pochodzi z dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała kwota to wkład własny z budżetu gminy Głogów Małopolski.