Piast Tuczempy wygrał w Bieszczadach. Beniaminek prowadził, ale przewagi nie utrzymał

Przypomnijmy jeszcze pokrótce, że minione rozgrywki były drugimi, kiedy to Arłamów/Bieszczady starał się wejście do IV ligi. Rok wcześniej rywalizował o fotel lidera z Czarnymi Jasło i obydwie ekipy spotkały się na finale rundy jesiennej z dorobkiem identycznym, a dokładnie 33-punktowym. W bezpośredniej konfrontacji lepsi okazali się jaślanie, wygrywając u siebie i obejmując prowadzenie w tabeli. Tak się złożyło, że koronawirus uniemożliwił rozegranie rundy wiosennej, przez co ustrzyccy zawodnicy musieli zadowolić się drugą lokatą, a co za tym idzie zapomnieć o awansie. W końcu jednak rok 2021 okazał się pomyślny i zapewnił udział w rozgrywkach na szczeblu wyższym.

W debiucie gospodarzom szło znakomicie do 60. minuty. Wówczas to swój snajperski talent pokazywał Radosław Macnar, który zdobył dwa gole, podtrzymując znakomitą skuteczność z rozgrywek w okręgówce. Niestety po godzinie gry, w ciągu kilkudziesięciu sekund Arłamów/Bieszczady stracił dwubramkową przewagę. Do głosu doszli doświadczeni przyjezdni, którzy z miniony sezon również mogli zaliczyć do udanych, ponieważ wiosną rywalizowali w grupie mocniejszej IV ligi. Goście poszli za ciosem i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, odwracając losy spotkania i wygrywając ciężki, jak to zwykle bywa, mecz z beniaminkiem.