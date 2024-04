Pięknego gola w "Piłkarskim pokerze" strzelił wychowanek Resovii

W 2015 roku TVP zorganizowała plebiscyt na najpopularniejszy polski film fabularny o tematyce sportowej. Takich obrazów nad Wisłą powstało całkiem sporo, choć zdaniem kibiców - i tak za mało. Zwycięzcą internetowego głosowania był „Piłkarski poker” i taki werdykt dla nikogo chyba nie był niespodzianką. Film zyskał status kultowego, nie tylko wśród kibiców. Ile razy pokazywano go już w telewizji - trudno byłoby policzyć.

Wielkie wydarzenie dla Podkarpacia

W „Piłkarskim pokerze” pojawiają się akcenty - nazwijmy to - podkarpackie. Oto tłem sceny, w której główny bohater, sędzia Jan Laguna (w tej roli Janusz Gajos), przychodzi do domu prezesa Kmity (Mariusz Dmochowski), jest transmitowany w telewizji mecz Polska - Albania. To ważne spotkanie, którego stawką były punkty eliminacji MŚ, rozegrano jesienią 1984 roku w Mielcu.