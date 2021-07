Piknik Ku Pamięci Kubusia w Sanoku. Zebrane pieniądze przeznaczą na leczenie małego Bartka Przychodzkiego [ZDJĘCIA]

Kubuś Zwierzchowski zmarł po czterech miesiącach walki o życie. Nie udało się przeprowadzić operacji serca, na którą zbierana była kwota 6,5 miliona złotych. Uzbierano ponad 3 miliony. Rodzina chłopca postanowiła pomóc innym dzieciom, między innymi 9 - miesięcznemu Bartusiowi Przychodzkiemu z Sandomierza, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Na jego leczenie potrzeba 9,5 miliona złotych. Na razie na jego koncie jest ponad 2,5 miliona.

– Rodzice Kubusia postanowili nam pomóc. Przekażą nam cały dochód z pikniku i zbiórki w internecie. Na razie nie wiemy, jaka to będzie kwota. Trwa załatwianie formalności. Bardzo się cieszymy a jednocześnie niedowierzamy w to, co się stało – powiedziała nam podczas pikniku Agnieszka Przychodzka. – Chcemy wszystkim, którzy nas wspierają podziękować za serce okazane mojemu dziecku – dodaje.