Piłka nożna. Środowe sparingi podkarpackich drużyn

Głogovia Głogów Młp. - Wólczanka Wólka Pełkińska 0:1

Bramka: Lorek.

W drużynie Wólczanki trener Marcin Wołowiec sprawdzał sześciu graczy.

- Mimo że do ligi blisko wciąż pojawiają się jacyś nowi zawodnicy - mówił Marcin Wołowiec, coach Wólczanki. - W pierwszej połowie zagraliśmy "11" zbliżoną do tego, co pewnie będziemy grali w lidze. Szukamy jeszcze środkowego obrońcy i napastnika - dodał.

Trener Głogovii Adam Wałczyk sprawdzał jeszcze jednego zawodnika. Nie ukrywał natomiast, że jest bardzo rozczarowany postawą Jakuba Kądziołki, który ostatnio przeszedł do Wiązownicy.

- Wszystko nam zburzył - tak się nie robi - mówił. - Oczywiście każdy zawodnik może grać gdzie chce, ale od początku to powinno być jasne, a takiego zachowania nie mogę zrozumieć, jako człowiek jest dla mnie skończony - podsumował.