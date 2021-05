Piłka nożna. Weekendowe mecze w klasach OAB Stalowa Wola

Niesamowity przebieg miał mecz Sokoła Hucisko z Rotundą Krzeszów. Piłkarze Sokoła fatalnie zaczęli i do 57. minuty przegrywali nawet 0:3. Jednak mocno wzięli się do roboty i całe spotkanie wygrali 4:3. Długo wydawało się, że mecz Staromieszczanki z Sanem Wierzawice zakończy się podziałem punktów, ale gola na wagę zwycięstwa w końcówce zdobył Niemczyk. Lider z Jarocina przegrał z Retmanem Ulanów. Wszystko wskazuje na to, że walka o awans będzie niezwykle wyrównana i rozstrzygnięcia możemy poznać dopiero na samym końcu.

Kopcie zapisały na swoim koncie kolejne trzy punkty i awans mają już naprawdę na wyciągnięcie ręki. Do końca nie zostało wiele, a ich przewaga w tabeli wynosi sześć punktów. Wprawdzie Jadachy pokazały niesamowitą moc w pojedynku z Chmielowem, ale trzeba też pamiętać, że to ostatni zespół w tabeli. Cygany, które nie mają już żadnych szans na awans przegrały wyraźnie mecz wyjazdowym z Kolejarzem Knapy, który jest zespołem wyraźnie niżej notowanym.

WYNIKI:

Trześń – Kopcie 3:5;

Chmielów – Jadachy 1:9;

Tarnowska Wola – Wspólota II Serbinów 3:0;

Knapy – Cygany 4:0.

Pauza Zabrnie.

Klasa B2

Lider w ten weekend dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Podwoliny nie zdołali zatrzymać tym razem piłkarze ze Zdziechowic choć trzeba przyznać, że wygrana faworyta wcale nie była okazała. Dystansu do Podwoliny stara się nie tracić ekipa ze Zbydniowa, która pewnie wygrała na wyjeździe z Turbią i walka w tej grupie pewnie będzie trwała do samego końca. Orzeł Glinianka, który ma już zdecydowanie większą stratę do prowadzącej dwójki pewnie pokonał u siebie zespół z Kotowej Woli.

WYNIKI:

Zdziechowice – Podwolina 0:1;

Turbia – Zbydniów 1:5;

Glinianka – Kotowa Wola 4:0;