Piłka ręczna 1 liga kobiet. JKS San Jarosław przegrał z SMS Płock na zakończenie ligowych rozgrywek

Gospodynie od pierwszych minut miały spory problem ze skutecznością. Przez pierwsze dwadzieścia dwie minuty spotkania rzuciły tylko cztery bramki i przegrywały już 4:11. Co prawda w końcówce pierwszej odsłony miejscowe zdecydowanie poprawiły grę, to zdołały przed przerwą zmniejszyć dystans tylko do czterech oczek. Dwie trzecie drugiej połowy miały podobny przebieg jak podobny okres gry przed przerwą, z ta różnicą, że tym razem goście niewiele lepiej rzucały i zdołały swoją przewagę powiększyć tylko o dwa trafienia. Zryw w ostatnich dziesięciu minutach niewiele dał czarno-niebieskim, bo podobnie jak w pierwszej odsłonie zniwelowały przewagę do czterech oczek. Tym samym drużyna z Jarosławia pierwszoligowy sezon kończy z dorobkiem czternastu oczek, co pozwoliło na zajęcie ósmej lokaty.

SPR JKS San Jarosław - SMS III Płock 19:23 (10:14)

JKS San: Kulpa, Mitura – Borowska 2, Wicińska 6, Bartoszek, Zięba 2, Stachowicz 1, Piorun, Świerk 1, Rychlicka, Wojtaszek, Pazdro, Szymborska 5, Motowidło, Dębowska 1, Dębiak 1. Trener Michał Kubisztal