Piłka ręczna, 2 liga. Stal II Mielec przegrała w Krakowie z rezerwami AZS AGH

AZS AGH II Kraków - Stal II Mielec 34:24 (17:12)

Stal: Kołacz, Polak – Dragula 3, Straż 2, Osmola 6, Czajkowski 1, Krzysztofek, Haptaś, Sobczyk 6, Król 3, Wanatowicz 3, Dzierga. Trener: Tomasz Sondej

Kary: 10 i 2 Min.

Widzów: 50.

Gospodarze już od pierwszych minut ustawili sobie grę pod siebie, szybko wypracowując przewagę. Już w 6. minucie było 5:1. Co prawda po dwóch następnych minutach Stal odrobiła dwie bramki to po chwili znów miejscowi odskoczyli na cztery trafienia, zaś w 20 minucie mieli już siedem bramek na plus. W końcówce skuteczniejsza gra mielczan sprawiła, że na przerwę drużyny zeszły z pięcioma bramkami przewagi akademików. Po przerwie miejscowi dość szybko dorzucili kolejne bramki i w pełni kontrolowali przebieg gry, odnosząc dziesięciobramkowe zwycięstwo.