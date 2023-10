Piłkarskie Orły. Czy Bartłomiej Wasiluk i Maciej Górski wykurują się na Wisłę Kraków?

Choć strata „Wasyla” na pewno daje się trenerowi Mirosławowi Hajdzie mocno we znaki, to jednak może nawet jeszcze bardziej odczuwa brak Macieja Górskiego, który był zdecydowanie pierwszym wyborem jeśli chodzi o napastnika. Pierwszy raz musiał sobie radzić bez niego, gdy Górski złapał „czerwień” w meczu z Termalicą Nieciecza (wtedy musiał pauzować dwa mecze). Wrócił na mecz pucharowy i tym razem niestety doznał urazu, który znowu wyeliminował go z gry. O ile wcześniej trener wiedział dokładnie, kiedy będzie mógł liczyć na swojego zawodnika, o tyle teraz trudno to stwierdzić. Górski podobnie jak Wasiluk doznał urazu kolana.