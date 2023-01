Piłkarze PGE Stali Mielec wrócili do zajęć. Bez dwóch kluczowych piłkarzy

Biało-niebiescy zakończyli jesień na siódmym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Po zaskakująco udanej rundzie rozegrali jeszcze dwa mecze kontrolne: z Wisłą Kraków (1:1) i Stalą Rzeszów (wygrana 1:0). Dopiero po tych sparingach przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

- My, jako trenerzy, mieliśmy dłuższą przerwę. Zawodnicy mieli w tym czasie indywidualne treningi - mówi Adam Majewski, trener Stalowców. - Miesiąc to dużo czasu, ale cieszę się, że już się to skończyło. Na pewno szybko minęło. Wszyscy przyjechali zadowoleni, więc mam nadzieję, że z zapałem i z chęcią rozpoczniemy przygotowania do drugiej rundy - dodał opiekun ekipy z Solskiego.

Wtorkowy trening odbył się w południe na naturalnym boisku przy ul. Sportowej. Z powodu infekcji nie wzięli w nim udziału obrońca Kamil Kruk i napastnik Said Hamulić, o którym jest ostatnio bardzo głośno ze względu na możliwy transfer do zagranicznego klubu. Obaj piłkarze mają wrócić do treningów dzisiaj lub jutro.