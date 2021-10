Piłkarze ręczni Handballu Stali Mielec pokonali Chrobrego Głogów. To ich pierwsza wygrana w tym sezonie. Stal uciekła z ostatniego miejsca

Stalowcy prowadzili z bardzo krótkimi przerwami niemal przez cały mecz. Oczywiście, mieli też słabsze momenty, kiedy trafiali w dogodnych sytuacjach, ale walczyli z uporem i werwą. W końcówce pierwszej połowy wypracowali sobie 4- bramkowa przewagę. Jednak drugą część zaczęli nerwowo.

Goście po dwóch trafieniach Marcela Zdobylaka zmniejszyli straty do dwóch bramek. Po kilku niepotrzebnych faulach gospodarzy i grze w osłabieniu, co skrzętnie wykorzystał grający w podwójnej przewadze Chrobry, goście odrobili straty . W 39. min Zdobylak wyrównał na 17:17, a chwilę późni ej Dawid Przysiek dał gościom prowadzenie (18:17). Mielczanie nie stracili jednak głowy i rezonu. W 44. min Grzegorz Sobut bezbłędnie wycelował i trzeci raz z rzędu trafił z rzutu karnego i miejscowi przeważali 20:19, a za chwilę 22:20. Chrobry nie pasował i zmniejszał straty. Jednak na 8 minut przed końcem mająca lepsza skuteczność Stal po trafieniach Antonio Pribanica i Dzianisa Wołyncewa zwiększyła przewagę do trzech trafień (25:22). Miljan Ivanowić po przechwycie zwiększył dystans do czterech goli (26:22). Kiedy ten sam zawodnik zdobył 29. bramkę dla swojej drużyny (29:25) Stal była już pewna jakże cennego zwycięstwa. Autorem 30. bramki był Sobut, który trafił do siatki Chrobrego kolejny raz z rzutu karnego.