PiS zaprezentowało nowy program - Polski Ład. W nim obniżka podatków, dodatkowe wsparcie dla rodzin, program inwestycji infrastrukturalnych

Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, „Polski Ład” to gotowe ustawy, które będą jeszcze konsultowane podczas spotkań z Polakami.

Podatki

Zmiany w systemie podatkowym premier Morawiecki nazwał „pozytywną rewolucją”, na której ma skorzystać 18 mln Polaków. Głównie za sprawą długo oczekiwanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (obecnie to 3091 zł oraz 8000 zł dla najmniej zarabiających). Oznacza to, że w naszych portfelach zostanie co roku nie 525 zł, lecz 5100 zł.

- W wartościach bezwzględnych liczonych w euro, a nie tylko w proporcji do siły nabywczej i do średnich zarobków, ta kwota będzie wyższa niż kwota wolna od podatku we Francji, w Hiszpanii czy Włoszech. Będzie podobna do kwoty wolnej od podatku obowiązującej w Danii

– porównał premier.