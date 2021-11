PKO BP Ekstraklasa. Adam Majewski, trener PGE Stali Mielec: Piłkarze i kibice tworzyli jedną drużynę

Adam Majewski, trener PGE Stali Mielec

Dziękuję bardzo swoim zawodnikom za zaangażowanie i wiarę do końca. Wydawało się, że jest już po meczu, przegrywaliśmy 1:3 i Lechia kontrolowała przebieg wydarzeń, natomiast w piłce tak to jest, że albo się cały czas wierzy, albo nie. My wierzyliśmy. Dobrze zaczęliśmy ten mecz, mogliśmy nawet prowadzić wyżej, a wtedy pewnie inaczej by się to wszystko potoczyło. A tak to Lechia zdobyła piękne bramki. Reasumując, nie wiem czy ten remis jest sprawiedliwy, czy nie, ale w moim odczuciu zasłużyliśmy na punkt. Było to bez wątpienia bardzo dobre spotkanie dla kibiców i chciałem im w imieniu zawodników podziękować za doping i wsparcie do samego końca. Liczyliśmy oczywiście, że wygramy, ale przeciwnik postawił bardzo trudne warunki, dlatego jesteśmy z tego remisu zadowoleni. Ja jestem pod wrażeniem i piłkarzy, i naszych kibiców, którzy razem tworzyli jeden zespół.