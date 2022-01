PKO BP Ekstraklasa. Maciej Domański, piłkarz PGE Stali Mielec: Czekałem na moment, kiedy wstanę z łóżka i nie poczuję żadnego bólu

Z ulgą pożegnałeś rok 2021?

Na pewno tak, bo nie był dla mnie zbyt udany. Kontuzja, której doznałem, znacznie się przeciągała, a na początku nie wyglądało to tak groźnie. Po zabiegu jednak nie wszystko przebiegało tak, jak powinno i straciłem całą rundę. Na zakończenie roku może nie czekałem jakoś mocno, ale na pewno na koniec tych przygód. Wszystko tak się złożyło, że jedno połączyło się z drugim.

Najpierw pomogłeś Stali awansować do ekstraklasy, a później się w niej utrzymać. Jesienią musiałeś się wszystkiemu jednak przyglądać z boku. Jak trudne było to dla ciebie?

Bardzo trudne. Ciężko się patrzyło na chłopaków, bo chciałoby się w tym uczestniczyć, ale z drugiej strony było też pozytywnie, bo zespół prezentował wysoką formę, osiągał fajne wyniki i to było budujące. Dla mnie jednak był to ciężki okres, nie będę tego ukrywał. Wiadomo, że jak złapiesz uraz, słyszysz diagnozę i plan leczenia zakładający 6-8 tygodni, to człowiek sobie wszystko układa w głowie, że wtedy wróci na boisko. A u mnie się to komplikowało, bo organizm nie reagował odpowiednio i wszystko się przeciągało. Ciężko było się z tym pogodzić.