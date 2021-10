PKO BP Ekstraklasa. Mały cud w Mielcu. PGE Stal "urwała" punkt Lechowi Poznań [RELACJA, ZDJĘCIA]

- Do każdego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem, ale przede wszystkim patrzymy na siebie. Jak zagramy na miarę własnych możliwości i nastawienie mentalne będzie odpowiednie, to myślę, że ten mecz wygramy – mówił Filip Bednarek, bramkarz „Kolejorza” w rozmowie z klubową telewizją.

Zdjęcia z meczu:

To jednak goście, co zresztą żadną niespodzianką nie było, dominowali od samego początku. Gracze „Kolejorza” nie zamierzali czekać na to, co zaprezentują ich rywale, tylko sami ruszyli do ataków. I szybko mogli wyjść na prowadzenie, lecz w idealnej sytuacji Mikael Ishak uderzył tuż obok słupka.