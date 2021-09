PKO BP Ekstraklasa. Miasto nie mówi „nie” PGE Stali Mielec. "Gdyby nie ten 5-milionowy plecak, to spokojnie byśmy sobie radzili"

- Blisko 2 miliony to są zaszłości odziedziczone jeszcze z czasów 1 i 2 ligi. 1,3 mln to premia dla zawodników, obiecana przez poprzedni zarząd, za utrzymanie w ekstraklasie. Ja nie oceniam, czy było to słuszne, czy nie, ale nie było to uzgodnione żadną uchwałą w spółce. Ja jednak nie neguję tej umowy, tylko stwierdzam fakt. 1,8 mln to natomiast dług wygenerowany do końca roku 2020 wynikający z długoterminowych kontraktów, które rozwiązywane były w sposób budzący wątpliwości. Stal weszła do ekstraklasy z rozmachem finansowym i to później kontynuowano - usłyszeliśmy.