PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec podejmie Zagłębie Lubin. "Liczą się punkty, a nie styl"

Reprezentacyjna przerwa nie upłynęła w Mielcu w sielankowej atmosferze. Sytuacja w tabeli jest oczywiście całkiem dobra, ale mielczanie borykają się z problemami finansowymi, a wieści z miasta, w sprawie ewentualnego wsparcia nie napływają zbyt optymistyczne. No i dodatkowo zespół Adama Majewskiego musiał przetrawić ostatni remis z Cracovią, po którym na pewno w jego drużynie panował ogromny niedosyt. - Jest w nas sportowa złość - przyznaje opiekun PGE Stali.

Zrobić to, co reprezentacja

Teraz mielczan czeka starcie z Zagłębiem Lubin, które nie należy do tych ulubionych rywali. W całej historii potyczek, mielecka ekipa ograła „Miedziowych” tylko dwukrotnie, za każdym razem po 1:0, a ostatni raz miało to miejsce w 1994 roku. Teraz zapewne nikt nie będzie wybrzydzał, jeśli znów zakończy się na tej jednej, jedynej bramce, dającej za to bezcenne trzy punkty.