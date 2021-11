PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec przegrała wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław

W sobotnim meczu Śląsk chciał poprawić sobie humory po ostatniej porażce z Pogonią Szczecin, a Stal po dobrym meczu z Lechią miała ochotę sprawić kolejną niespodziankę.

Zaczęło się jednak dosyć spokojnie - oba zespołu jakby trochę się nawzajem badały. Pierwsi dali jednak o sobie znać gospodarze, którzy po niezłych akcjach oskrzydlających zmusili do interwencji Rafała Strączka. Z biegiem czasu aktywniejsi wydawali się piłkarze Śląska - próbowali centrować w pole karne Stali lub strzelać z dystansu, ale brakowało im dokładności albo dobrze spisywała się defensywa zespołu z Mielca. Końcówka pierwszej części gry była wręcz antyreklamą futbolu, bo zawodnicy obu drużyn nie stwarzali żadnych sytuacji, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska i śmiało można określić to, co widzieliśmy na stadionie we Wrocławiu jako przysłowiową "kopaninę". W przedostatniej minucie regulaminowego czasu ożywienie na boisko wprowadził swoich zachowaniem Konrad Poprawa, który celowo zatrzymał piłkę ręką i obejrzał za to czerwoną kartkę. Minutę później Hinokio uniósł ręce w geście tryumfu, bo trafił do siatki wrocławian, ale zawodnik Stali przy przyjęciu piłki pomógł sobie ręką i sędzia gola nie uznał.