PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec przegrała z Rakowem Częstochowa. Zadecydował karny w doliczonym czasie

PGE Stal w przypadku ogrania Rakowa Częstochowa mogła zrobić olbrzymi krok w stronę utrzymania. Mielczanie nie pogardziliby pewnie nawet punktem. Goście, choć w ostatnią niedzielę sięgnęli po pierwszy w historii Puchar Polski, też mieli jeszcze o co walczyć. Między Rakowem Częstochowa, a Pogonią Szczecin toczy się bowiem walka o wicemistrzostwo kraju.

O tym, że częstochowianie bardzo poważnie traktują to zaległe spotkanie mógł świadczyć choćby fakt, że bezpośrednio z Lublina, gdzie wywalczyli wspomniany puchar, udali się na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej, gdzie w spokoju przygotowywali się do starcia z mielecką drużyną.

Na pewne nasycenie rywala nie liczył zresztą Włodzimierz Gąsior. - Rywale mają o co walczyć i będą prawdopodobnie chcieli dołożyć do Pucharu Polski również wicemistrzostwo. Jesteśmy przygotowani na bardzo ciężki mecz – mówił opiekun mielczan, który ponownie lekko zamieszał w składzie, a na papierze wyglądało to na dosyć ofensywne ustawienie.