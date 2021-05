PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec wygrała na wyjeździe z Lechem Poznań

W pierwszych 45 minutach poważniej zagrozić bramce Filipa Bednarka jednak się nie udało. Tak na dobrą sprawę serca mieleckich kibiców mogły zabić mocniej jedynie pod sam koniec pierwszej połowy, kiedy po rzucie rożnym dobrze piłkę zgrywał Mateusz Mak, a do odbitej przez golkipera miejscowych futbolówki dopadł Mateusz Matras, lecz został zablokowany.

Goście oddali inicjatywę gospodarzom, rzadko byli przy piłce, ale wyglądało to na świadomy zabieg. Przyjezdni szukali swojej jednej szansy, tak jak to miało miejsce w pojedynku z Pogonią Szczecin. Postawili na proste środki, próbując długim podaniem zbliżyć się pod pole karne rywala.

PGE Stal Mielec na pewno nie była faworytem starcia wyjazdowego z Lechem Poznań, ale podopieczni Włodzimierza Gąsiora w każdym meczu muszą szukać okazji do zdobycia choćby punktu. I właśnie z takim zamiarem mielczanie wyszli na boisko przy ulicy Bułgarskiej.

Przez całą pierwszą odsłonę przeważał Lech, to gospodarze zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce, wymieniali sporo podań, ale tak naprawdę kompletnie nic z tego nie wynikało.

I faktycznie po zmianie stron "Kolejorz" podkręcił tempo. Już na dzień dobry pięknie przymierzył Puchacz, ale gości uratował słupek. Było to jednak poważne ostrzeżenie.

Do przerwy było więc 0:0, ale mielczanie musieli pamiętać, że Lech w poprzednim swoim meczu na własnym boisku po 45 minutach również bezbramkowo remisował, a ostatecznie Lechię Gdańsk ograł 3:0.

Mielczanie byli bowiem bardzo dobrze zorganizowani i nie dopuszczali rywala do groźnych sytuacji. Dopiero w 38. minucie trochę się zakotłowało w polu karnym mielczan, do strzału doszedł Tymoteusz Puchacz, lecz nie trafił w bramkę. Po chwili gospodarze wychodzili z szybką kontrą 4 na 2, ale fatalnie rozegrał ją Michał Skóraś.

W końcu defensywa mielczan pękła. Na linii pola karnego do piłki dopadł, oczywiście, Tymoteusz Puchacz, posłał bombę i Rafał Strączek był bez szans.

Mielczanie mieli jeszcze całkiem sporo czasu, aby doprowadzić do wyrównania. Nie bardzo mieli ku temu atuty, ale uśmiechnęło się do nich szczęście. Długim wyrzutem z autu popisał się Petteri Forsell, w polu karnym Lecha powstało ogromne zamieszanie, a Wasyl Kraweć tak niefortunnie interweniował, że umieścił piłkę we własnej bramce.

Sytuacja ta była jeszcze sprawdzana w wozie VAR, ale decyzja nie uległa zmianie i mieliśmy remis 1:1.

Gospodarze ruszyli do ataków, ale to mielczanie zadali kolejny cios. Znów z autu wrzucał Petteri Forsell, piłka spadła pod nogi Jonathana de Amo, a ten nie dał szans Filipowi Bednarkowi.

Był to gol na wagę bezcennych trzech punktów!

Kolejny mecz przed PGE Stalą już w najbliższą środę, kiedy drużyna Włodzimierza Gąsiora rozegra zaległe spotkanie z Rakowem Częstochowa.