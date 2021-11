PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec wygrała z Legią Warszawa! [ZDJĘCIA KIBICÓW, RELACJA]

Punktująca ostatnio bardzo solidnie, a co najważniejsze regularnie PGE Stal Mielec pojechała do stolicy w zasadzie bez żadnej presji. Pomimo tego, że Legia Warszawa jest w dużym dołku, to i tak w obrońcy tytułu należało widzieć faworyta, i to zdecydowanego, tego pojedynku.

Może i warszawianie przegrali pięć meczów z rzędu, ale to wciąż jest zespół, w którym znajduje się wielu bardzo dobrych piłkarzy. Faktem jednak jest również to, że zawodzą oni na całej linii.

Mielczanie natomiast byli niepokonani od pięciu meczów, ich sytuacja w ligowej tabeli jest naprawdę dobra. To więc Legia musiała wygrać, a PGE Stal mogła. A jeśli nic nie musisz, to wtedy gra się tobie zdecydowanie łatwiej, czego potwierdzenie mieliśmy przy ulicy Łazienkowskiej.

Należało się spodziewać, że gospodarze ruszą od pierwszego gwizdka i w zasadzie tak było, ale trudno to nazwać szturmem. Tak, miejscowi częściej byli pod polem karnym gości, ale mielczanie umiejętnie rozbijali ich ataki. Przede wszystkim jednak nie cofnęli się tak głęboko, jak przeciwko Lechowi Poznań, tylko sami też próbowali się odgryzać.