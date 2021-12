PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal w sobotę gra z Piastem w Gliwicach, ale mielczanie nie zamierzają rozdawać prezentów przed świętami

Przed 19. kolejką tego sezonu (drugą rundy rewanżowej) w tabeli ekstraklasy w lepszej sytuacji jest jego zespół, który zgromadził 27 punktów i zajmuje 7. lokatę. Piast z kolei jest 12. i ma na koncie 22 „oczka”. Trzy z nich zdobył latem w Mielcu, gdy po golach Kristophera Vidy i Arkadiusza Pyrki już w I połowie wygrał 2:0 z dopiero zgrywająca się naszą ekipą. Potem jednak to mielczanie lepiej sobie poczynali i... obiecują, że nie zamierzają się zatrzymywać.

- To już ostatni mecz tego półrocza, nie wiem czy to dobrze, czy nie, bo nasza postawa w ostatnim czasie wygląda całkiem nieźle, dlatego cieszymy się, że gramy to spotkanie - przyznawał Adam Majewski. - Spotykamy się z rywalem, który jest bardzo solidny i stabilny. My tej stabilności cały czas szukamy, raz wychodzi to lepiej, raz gorzej, ale idziemy w dobrym kierunku.