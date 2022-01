PKO BP Ekstraklasa. Piłkarze PGE Stali Mielec najpierw pracowali nad motoryką, teraz czas na taktykę

Sztab mieleckiej drużyny nie chce tracić nawet momentu w trakcie dwutygodniowego zgrupowania w Turcji i na pewno mielczanie nie są tam na wczasach. Już w sobotę, a więc w dzień przylotu, odbyły się zajęcia. Miały one charakter aktywacyjny i regeneracyjny po odbytej podróży. Od niedzieli zaczęła się już jednak praca właściwa.

W poniedziałek drużyna nie tylko pracowała nad przygotowaniem do rundy wiosennej, ale również do pierwszego meczu sparingowego, w którym rywalem była Slavia Sofia, a więc piąty zespół bułgarskiej ekstraklasy. Mielczanie wygrali to spotkanie 3:0 po bramkach Grzegorza Tomasiewicza z rzutu karnego, Mateusza Maka i Kokiego Hinokio.