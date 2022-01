PKO BP Ekstraklasa. Rafał Strączek latem trafi do Girondins Bordeaux?

Rafał Strączek ma za sobą kapitalny czas i stał się bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Raz, że prezentował wysoką, równą formę, a dwa, że od lipca będzie wolnym zawodnikiem.

Bramkarz PGE Stali Mielec przymierzany był choćby do Legii Warszawa, mówiło się o lidze włoskiej, ale wszystko wskazuje na to, że trafi do Francji.

Taką informację podało bowiem twitterowe konto FootballScout, które łączy go z Girondins Bordeaux.