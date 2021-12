PKO BP Ekstraklasa. To nowa era dla PGE Stali Mielec! Klub uzyskał niezbędne wsparcie od lokalnego biznesu [WIDEO]

Stali Mielec, aby dograć obecny sezon, brakowało w budżecie 5 milionów złotych. I te pieniądze udało się zdobyć za sprawą lokalnego biznesu.

Klub pozyskał inwestora strategicznego w postaci firmy Enervigo, która za 3,2 miliona zł zdecydowała się zakupić 16 procent akcji klubu. Hiszpańska spółka Almerimar natural produce zakupi natomiast 2,3% akcji w spółce.

To jednak nie wszystko - 1,35 miliona pożyczą, na preferencyjnych warunkach, mieleccy biznesmeni, którzy kibicują temu klubowi. Sławomir Gaweł z Unir Group wesprze go kwotą 450 tys zł, a Antoni Topór z Top Gaz, Waldemar Kawalec - Stara Cegielnia Apartamenty i Bartosz Pietras i Marek Pietras z firmy Eldrut przekażą po 300 tys zł.

Wszystko to daje łącznie brakujące pięć milionów, bez których sytuacja PGE Stali Mielec byłaby trudna.

- Bardzo zaangażowany w nasze działania był Tomasz Poręba, on nas napędzał, w kluczowych momentach, gdy projekt się zatrzymywał nakręcał nas, pomagał w negocjacjach, był bardzo zaangażowany, by ten projekt dowieźć do końca. Chcę też podziękować kibicom, którzy przychodzili do nas codziennie, trzymali kciuki, wspierali nas - nie ukrywał zadowolenia Jacek Klimek, prezes mielczan.