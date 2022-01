Plebiscyt Sportowy Nowin: Kibice już zdecydowali. Nasza piętnastka w etapie ogólnopolskim

Bezwzględnym królem głosowania był Olivier Warzybok, zwycięzca w kategorii Sportowy Talent 2021. Młody piłkarz SMS-u Rzeszów uzbierał łącznie blisko 6,5 tysiąca głosów. Żaden z uczestników zarówno obecnej, jak i poprzedniej edycji naszego plebiscytu nawet nie zbliżył się do jego wyniku.

- Oli to wyjątkowy chłopak. Widać u niego chęć do pracy, że pracuje nad sobą również poza treningami w klubie. Jego popisy można zobaczyć w internecie, bo uwielbia się nimi chwalić. To chłopak, który bawi się piłką, to jego pasja, można powiedzieć, że jest „zafiksowany” na punkcie piłki, dlatego często jak mu nie wychodzi, to się frustruje, ale z tej frustracji korzysta odpowiednio. Jest ambitny, ale też zna swoją wartość. Jest wyróżniający się w grupie, lubi grę indywidualną.