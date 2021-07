Podkarpaccy terytorialsi przysięgali w Nowej Dębie [ZDJĘCIA]

W ramach projektu „Wakacje z WOT” nowi terytorialsi przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe które odbyło się w Nowej Dębie.

- Waszym patronem jest płk Łukasz Ciepliński. To wzór do naśladowania dla każdego żołnierza. Cechowały go wola walki, patriotyzm i niezłomność, połączone z umiejętnościami organizacyjnymi oraz dowódczymi. Mam nadzieję, że Jego postawa będzie inspirowała was podczas służby. Dziękuję wam za wstąpienie do Wojska Polskiego. Bycie żołnierzem to odpowiedzialność i poświęcenie, ale także wspaniała przygoda, unikatowe doświadczenia, możliwość spotkania ludzi z pasją – przekazał w liście skierowanym do przysięgających żołnierzy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.