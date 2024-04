Podkarpacka Lewica przedstawia swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Lista składa się z dziesięciu kandydatów, pięciu kobiet i pięciu mężczyzn, którzy reprezentują różne środowiska społeczne i zawodowe w tym profesorów, aktywistów społecznych, pracowników samorządowych i przedsiębiorców. Średnia wieku kandydatów wynosi niecałe 39 lat.

Listę na Podkarpaciu otworzy pochodząca z Sanoka Wiktoria Barańska, działaczka partii Razem, stowarzyszenia Spójnik, grupy Tęczowy Sanok oraz sekretariatu Koalicji Miast Maszerujących, współorganizatorka sanockiego i rzeszowskiego Marszu Równości.

Barańska ma 27 lat, jest przedstawicielką młodego pokolenia Lewicy.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego nie są pierwszymi, w jakich startuje. W ostatnich wyborach samorządowych startowała do sejmiku podkarpackiego, a 15 października 2023 roku do Sejmu - dodaje Jakub Skiba, Szef Podkarpackiego Sztabu Wyborczego Lewicy.