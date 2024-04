Podkarpacki Bazarek w Boguchwale. Zobacz, jakie regionalne produkty można tam kupić [ZDJĘCIA] Urszula Sobol

Podkarpacki Bazarek, który trwa do godziny 14 w sobotę, to prawdziwa uczta dla miłośników regionalnych smaków. Organizowany na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, targowisko przyciąga rzesze miłośników tradycyjnych produktów. Na stoiskach można znaleźć bogactwo lokalnych specjałów, od tradycyjnych wędlin po wyborne sery, chrupiące chleby i różnorodne przetwory. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, która prezentuje bogactwo i różnorodność produktów dostępnych na naszym targowisku.