Podkarpackie szkoły (nie)tolerancyjne? Nikły odzew na ankiety

- W badaniach uczestniczyło ponad 40 szkół z terenu całego kraju, zakładamy więc, że nie jest to tak do końca reprezentatywna grupa dla ogółu uczniów szkół średnich – wyjaśnia Damian Winiarski – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania przy biurze poselskim Wiesława Buża.

– Ankiety przeprowadzono tylko w tych szkołach, które wyraziły na to zgodę. Trzeba przyznać, że akcja nie została przez dyrekcje szkół przyjęta entuzjastycznie, z terenu Podkarpacia jedynie cztery zdecydowały się na jej przeprowadzenie. Zdecydowana większość w ogóle nie zareagowała na naszą propozycję, niektóre sugerowały w odpowiedzi odmownej, że ewentualny negatywny wynik ankiety mógłby rzutować na dobre imię szkoły. Co nas martwi, bo to pokazuje, że społecznie tkwi w nas przekonanie, iż szkoła nie jest traktowana jak miejsce będące bezpieczną przestrzenią dla wszystkich uczniów, a od takiego bezpieczeństwa ważniejsze jest dobre imię szkoły - dodaje.